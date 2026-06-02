«Donne e uomini d'Italia, il 2 giugno di ottanta anni fa, vollero la Repubblica. Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l'80° anniversario di quella storica decisione del nostro popolo»: così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in apertura di “I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum”, il grande spettacolo organizzato in Piazza del Quirinale a Roma che chiude alla presenza delle più alto cariche dello Stato, la due giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica.

«Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori - ha aggiunto Mattarella - che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, risaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica. Scambiamoci, allora, vicendevolmente gli auguri. Buona Repubblica a tutti noi!».

Applausi per Mattarella in piazza del Quirinale, al via lo spettacolo per il 2 giugno

In piazza studenti, volontari, gruppi scout, sportivi. Mescolati ai rappresentanti del mondo della politica e dell'economia: tutti hanno accolto con un caloroso applauso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il governo è presente quasi al completo (manca, tra gli altri, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, c'è l'altro vicepremier Antonio Tajani). Giancarlo Giorgetti si lascia andare a una battuta sul difficile negoziato con la Ue citando l'ex ct della nazionale Giovanni Trapattoni ("non dire gatto finché non è nel sacco"). Guido Crosetto scherza coi cronisti ma si sottrae alle dichiarazioni. Francesco Lollobrigida elenca i risultati nel Lazio del referendum del 1946. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni entra a braccetto col presidente del Senato, Ignazio La Russa, insieme agli altri rappresentanti degli organi costituzionali.

In platea molti esponenti dei partiti di maggioranza, dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al segretario dell'Udc Antonio De Poli, e i leader dell'opposizione.

Lo spettacolo per il 2 giugno a Roma

Ci sono Elly Schlein e Giuseppe Conte (arrivato con la compagna), Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Carlo Calenda. Immancabile, arriva anche Gianni Letta. Presenti anche il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto con la moglie e la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna.

Ricco parterre del mondo dello spettacolo: sul palco decine di protagonisti tra i quali Roberto Bolle (con una performance ad hoc), Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, gli attori Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna, Massimo Popolizio, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, gli sportivi Giuseppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Abdon Pamich, Bebe Vio. E poi anche la Sardegna con le note di Paolo Fresu.

(Unioneonline/v.l.)

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