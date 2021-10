L’aereo con a bordo il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill è atterrato nella notte a Fiumicino poi, con grande dispiegamento di forze dell’ordine, la coppia è salita a bordo di un’auto che ha lasciato lo scalo diretta a Roma.

Biden, alla sua prima visita nella capitale dopo l’elezione alla Casa Bianca, oggi incontra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Mario Draghi e Papa Francesco.

Da domani invece via al G20 insieme agli altri leader. Presenterà un maxi piano di investimenti che la maggioranza del Congresso ha approvato, anche per contrastare i cambiamenti climatici.

Sul fronte Cina il presidente Xi Jinping non sarà presente ma prenderà parte al vertice in collegamento video. Tra gli obiettivo del summit, come ha annunciato la presidente della commissione Ue Ursula von der Lyen, “trovare un'intesa su una riforma fiscale globale per una ripresa equa dopo la pandemia”.

