Truffa aggravata nei confronti dell'Inps per una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il Covid.

È l'ipotesi con la quale la Procura di Milano ha chiuso le indagini sul caso Visibilia a carico della ministra del Turismo Daniela Santanché e di altre persone.

Nel mirino dei pm le società Visibilia Editore Spa e Visibilia Concessionaria Srl «per un’ipotesi di truffa – si legge in una nota a firma del procuratore capo Marcello Viola - ai danni dell’Inps in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19, per un totale di 13 dipendenti».

(Unioneonline)

