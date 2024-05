Mistero sul delitto avvenuto a San Giovanni Rotondo (Foggia). Una donna, Rachele Covino di 81 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione, al piano terra.

Poco dopo i carabinieri hanno bloccato il presunto responsabile dell’omicidio: un uomo che girava nudo e ricoperto di sangue per le strade del paese. Avrebbe provato a entrare in altre case ma sarebbe stato allontanato.

«Oggi si festeggia San Pio qui a San Giovanni Rotondo - dice il sindaco Michele Crisetti -. Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele, anziana molto conosciuta, e per il terrore provocato da quest'uomo nudo che si è aggirato per circa mezz'ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri».

