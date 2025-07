Una ragazza di nazionalità ucraina, Mariia Buhaiova, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno (Brindisi), dove sta effettuando uno stage.

La stessa struttura ricettiva ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Anche il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, in un post social oltre a condividere la foto della 18enne, chiede a «chiunque la vedesse di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Carovigno». Le ricerche sono condotte a terra e in mare.

La ragazza fa parte di un gruppo che sta facendo uno stage in diverse strutture alberghiere del litorale nel nord Brindisino.

Oggi pomeriggio è stato attivato il centro operativo comunale (Coc) che viene disposto in situazioni di emergenza, ed in questo caso servirà a coordinare le ricerche. Sul campo da ieri ci sono anche i volontari della Croce Rossa, mentre le attività in mare sono condotte con l'ausilio dei mezzi della Lega Navale di Torre Santa Sabina e Specchiolla.

«Una ragazza tranquilla. Con noi si è sempre trovata bene. Oggi sarebbe dovuta ripartire perché terminava lo stage». Lo ha dichiarato all'Ansa il direttore del Meditur, Cosimo Cappelletti: «Ci sono indagini in corso e non posso aggiungere altro. Ripeto, con noi», aggiunge - si è trovata bene in questo periodo».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata