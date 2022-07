Mentre molte regioni d’Italia boccheggiano per il gran caldo, alcune zone del nord sono state colpite in queste ore da forti temporali.

E, oltre ai danni, si è purtroppo registrata anche una vittima.

Un uomo è morto sotto il peso di muro di una stalla crollato per una violenta tromba d'aria che si è abbattuta sulla provincia di Piacenza. La tragedia è accaduta in un'azienda agricola di Besenzone.

Bomba d’acqua anche su Cremona e parte della provincia, dove sono cadute decine di piante e diversi tetti sono stati letteralmente sradicati e molte tettoie divelte.

Danni per il maltempo anche nelle province di Piacenza e Modena.

Una tromba d'aria anche in Piemonte, nell’Alessandrino, dove il vento ha provocato il crollo di metà del tetto di una chiesa. Il luogo di culto era aperto ma per fortuna all'interno non c'era alcuna persona.

Sempre in provincia di Alessandria, la stazione meteo sul Monte Giarolo, in alta Valle Curone, ha registrato in queste ore una raffica di vento da 117 km orari.

