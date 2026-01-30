Sono tre le vittime di uno spaventoso incidente avvenuto giovedì mattina in Sicilia, sulla strada Palermo-Agrigento.

Coinvolti un camion e un’automedica. A perdere la vita nel violentissimo impatto sono stati i due soccorritori a bordo dell’automedica e il paziente dializzato che stavano trasportando.

Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Lercara Friddi, i carabinieri e i sanitari del 118. Il traffico sulla statale è rimasto bloccato.

