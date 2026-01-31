Maltempo, non c’è pace per Niscemi: palazzina di tre piani crolla nel precipizioL’edificio era sull’orlo del costone già franato. Altre abitazioni a rischio
Non c’è pace per Niscemi, il Comune in provincia di Caltanissetta, devastato dal maltempo.
Nelle ultime ore è crollata una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, una di quelle in bilico sul costone già franato.
L'edificio era a pochi metri dall'auto sull’orlo del precipizio, immortalata in quella che è diventata l’immagine simbolo dell’emergenza.
A Niscemi piove da 48 ore consecutive. Altri edifici adiacenti a quello crollato e anche
questi in bilico sul costone, appaiono squarciati. Dall'alto sono visibili negli immobili pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, in alcuni casi si notano foto appese sui muri
di famiglie con bambini.
Le abitazioni si stanno “sbriciolando” lentamente, fino al cedimento definitivo come nel caso della palazzina di tre piani.
(Unioneonline)