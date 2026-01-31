«Ho letto stamattina il giornale con la notizia e sono andato a vedere il restauro, in effetti una certa somiglianza c'è, ma bisognerebbe chiedere al restauratore perché l'ha fatto così, io non lo so».

È quanto afferma monsignor Daniele Micheletti, rettore del Pantheon e della basilica di San Lorenzo in Lucina dopo che Repubblica ha pubblicato la notizia (e la foto) di un restauro nella basilica del centro di Roma in cui uno degli angeli restaurati ha chiaramente le fattezze della premier Giorgia Meloni.

«Io avevo chiesto di restaurare la cappella esattamente com'era», spiega il Rettore, «ora non lo so le fattezze di un volto se sono proprio quelle, lì l'angelo c'era e c'era in quel modo».

