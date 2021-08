Grave incidente all’alba di oggi a Gallipoli. Due ragazzi di Modena, in vacanza nel Salento, sono stati travolti da un’auto mentre, in bici, rientravano dopo una serata trascorsa in un locale.

Uno, il 21enne Matteo Cassola, è morto. L’altro, suo coetaneo, è rimasto ferito.

Nell’impatto anche l’investitore, un 41enne della zona, ha riportato lesioni.

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire, delle indagini sono stati incaricati i carabinieri. Sembra che il conducente della macchina sia risultato positivo all’alcol test.

(Unioneonline/s.s.)

