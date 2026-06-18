Travolto dal camion dei rifiuti mentre va in bicicletta, muore bambino di undici anniIl piccolo era stato investito poco dopo le 14, è arrivato in ospedale in condizioni disperate. Al lavoro la Polizia locale
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È morto il ragazzino di 11 anni che poco dopo le 14 era stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia.
Il decesso del bambino è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova dove era arrivato in condizioni disperate.
A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Poi è arrivata l'ambulanza che l'ha portato subito in ospedale ma il piccolo non ce l'ha fatta.
Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
La polizia locale è al lavoro per ricostruire dinamica e accertare le responsabilità.
(Unioneonline)