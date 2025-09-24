Travolta e uccisa da un automobilista mentre attraversa una strada a Fiumicino con il figlio di 8 anni, rimasto illeso.

L'incidente è avvenuto martedì sera poco dopo le 22, mentre la donna, Simona Bortoletto, 35 anni, tornava a casa, in via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra: la vittima è stata presa in pieno da una Smart.

L'uomo alla guida, di 36 anni, si è fermato a prestare i primi soccorsi ma la vittima è deceduta immediatamente dopo essere stata sbalzata dall'urto. L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale.

L'incidente, secondo alcuni testimoni, è avvenuto in una zona poco illuminata, e per i residenti si tratta di una «tragedia annunciata». Le indagini della polizia locale sono coordinate dalla procura di Civitavecchia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata