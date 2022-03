Indagini in corso per fare luce sulla morte di Valentina Piras, 37 anni, cognome sardo e madre di Arbus, ma residente a Campi Bisenzio (Firenze).

La donna è deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 marzo nelle campagne di Poggio Tempesti, nel comune di Cerreto Guidi.

La sua Audi è uscita di strada, si è ribaltata più volte, finendo la sua corsa in un vigneto. A dare l’allarme è stata la compagna: non vedendola rincasare è andata a cercarla, individuando poi la vettura fuori strada. Poi l’allarme, con i soccorsi che si sono purtroppo rivelati inutili.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e le cause che hanno innescato l’incidente, che non avrebbe coinvolto altri veicoli.

Grande il dolore e la commozione tra i parenti e amici della 37enne, che lavorava per una sede toscana della casa di moda Balenciaga.

I funerali, come annunciato su Facebook dalla madre, Iolanda Curreli, si svolgeranno domani, nella chiesa di Santo Stefano a Campi Bisenzio.

