Tragico incidente con la volante: muore un poliziotto, grave il collegaL’auto su cui viaggiavano i due agenti sarebbe stata urtata da una vettura che procedeva in direzione opposta
Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito.
La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabilmente nel corso di un inseguimento. Si lavora alla ricostruzione dei quanto accaduto.
Al momento gli inquirenti propendono per uno scontro causato dalla perdita di controllo dell'autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante. La vettura, una BMW X4, avrebbe urtato la macchina condotta dagli agenti, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovie dello Stato.
Scarpati sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre l'altro poliziotto è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento: l'uomo è ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni.
