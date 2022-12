Tragedia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti: un bambino di un anno è morto in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava assieme ai genitori.

Dopo il violento impatto con un’altra vettura, sul posto sono arrivati i soccorsi: le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime. Dopo il ricovero in ospedale, i tentativi dei medici di salvargli la vita sono purtroppo risultati vani.

In ospedale sono finiti anche i genitori - la madre in codice rosso, il padre in codice giallo – e il conducente dell’altra macchina.

Sulla dinamica dello scontro e sulle responsabilità indagano le forze dell’ordine.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata