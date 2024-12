Una ragazza di 27 anni è volata fuori dalla giostra a palla, ad Ancona, al luna park natalizio allestito in piazza Pertini. La donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Torrette, le sue condizioni inizialmente erano apparse gravi ma per fortuna si è ripresa e già oggi è stata dimessa dall’ospedale.

L'incidente, su cui sta facendo accertamenti la polizia locale, si sarebbe verificato ieri per la rottura di alcuni lacci di sicurezza che dovevano tenere la passeggera a bordo del gioco. Un gioco fatto a forma di gabbia, tonda, dentro il quale ci si siede e poi si gira.

La 27enne, di origine peruviana, è stata letteralmente espulsa dalla giostra appena si è messa in movimento. Il gioco è stato chiuso e posto sotto sequestro. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato la polizia locale a circoscrivere l'area del gioco che si è rotto.

«Sono cose che non devono succedere, sono davvero sconcertato. La polizia locale sta approfondendo per capire cosa è successo, andremo fino in fondo per capire di chi è la responsabilità di questo incidente», commenta il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti.

(Unioneonline)

