Tragedia nella notte a Milano. Una donna di 29 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Iglesias, nel quartiere Gorla. A ucciderla sarebbe stato un uomo di 52 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda dopo aver tentato di togliersi la vita. Il delitto è avvenuto nella tarda serata di ieri. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il 112 dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento al civico 33.

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La polizia è ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. La polizia scientifica sta eseguendo i rilievi all'interno dell'appartamento. Sul posto, per coordinare l'attività della polizia, è intervenuto anche il magistrato di turno. Gli investigatori sono al lavoro per capire cosa sia accaduto nell'abitazione e ricostruire la dinamica della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione tra la vittima e il 52enne, entrambi italiani, ci sarebbe stata una relazione. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della casa. Diverse le coltellate inferte dall'uomo, che poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso ferendosi alla gola.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata