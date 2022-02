Dieci trafficanti di esseri umani (6 di nazionalità camerunense e 4 afghani) sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Milano nell’ambito di un’indagine incentrata su cittadini stranieri facenti parte di due distinte associazioni per delinquere finalizzate al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Gli inquirenti hanno documentato l’attività di alcuni individui presenti sul territorio milanese che si erano specializzati nel trasferimento dei migranti provenienti, in particolare, dalla zona centrale dell'Africa o dall'Afghanistan e diretti soprattutto verso la Francia e altri Paesi di lingua francofona, bypassando le regole vigenti sulla mobilità degli stranieri.

Ben 29 i viaggi ricostruiti nel dettaglio dai quali è emersa la grande cura con cui il tutto veniva organizzato: dalla ricezione delle richieste da parte dei migranti, al viaggio, all’attraversamento della frontiera.

Venivano in seguito individuati gli appartamenti da affittare in cui sistemare i clandestini in attesa della partenza e recuperati documenti di identità validi per l’espatrio. Il guadagno era di circa 500 euro per ogni passaggio oltreconfine.

