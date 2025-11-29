Torino, manifestanti pro-Pal assaltano la redazione della Stampa: vernice spray, letame contro i cancelli e danni alla sedeÈ accaduto durante il corteo dello sciopero generale. Solidarietà ai giornalisti da Mattarella e Meloni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 14, nella redazione di Torino del quotidiano La Stampa, in via Lugaro. È accaduto in una giornata in cui la sede era vuota, dal momento che i giornalisti avevano aderito alla giornata di sciopero, indetta dal sindacato di categoria per il rinnovo del contratto.
L'entrata dei manifestanti nella redazione è avvenuta quando dal corteo in corso per lo sciopero generale si è staccata una parte, una frangia più violenta.
Si sarebbero mossi come in un assalto, urlando "Free Palestine" e "Giornalisti complici dell'arresto in Cpr di Mohamed Shahin", in riferimento a un imam di Torino, per cui nei giorni scorsi era stato emesso un decreto di espulsione.
All'interno della sede del quotidiano sono state fatte scritte con vernice spray e del letame è stato lanciato contro i cancelli. Pile di giornali e di libri sono state buttate giù dalle scrivanie da manifestanti in parte a volto coperto, tra slogan quali "Giornalista terrorista, sei il primo della lista" e "Giornalista ti uccido".
Il Presidente Mattarella ha espresso la sua "solidarietà" e la sua "ferma condanna" all'azione contro il quotidiano.
La premier Meloni ha telefonato al direttore del quotidiano, Andrea Malaguti, per esprimere a lui e a tutti i giornalisti della testata la sua solidarietà per un fatto gravissimo che merita assoluta condanna.
(Unioneonline)