È in ospedale, in condizioni gravi, Johnny Carera, manager 56enne procuratore di grandi campioni tra i quali Vincenzo Nibali e Tadej Pogacar (vincitore dell’ultimo Tour de France). È rimasto coinvolto in un grave incidente sulla A4, direzione Bergamo: viaggiava a bordo della sua Porsche Cayenne quando si è trovato di fronte un tir che procedeva contromano. Violentissimo lo scontro. Carera è stato estratto dalle lamiere e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano con traumi alla testa, alla schiena e alle gambe.

Il camionista, un 50enne polacco, non ha riportato gravi ferite ed è stato sottoposto agli esami tossicologici e all’alcol test.

