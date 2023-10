Con l'avanzata di Israele verso la Striscia di Gaza, l'appello della Jihad islamica a sostenere Hamas e l'attacco in Francia con gli allarmi al Louvre e a Versailles, l'ombra del terrorismo torna ad aleggiare anche in Italia.

Il Paese si prepara a «mesi difficili» - per dirla con le parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - e vengono innalzate le misure di sicurezza su tutti gli obiettivi sensibili. Con particolare attenzione, anche in Sardegna, alle possibili infiltrazioni di terroristi tra i flussi di migranti che, proprio a causa della guerra e viste le temperature ancora estive, potrebbero tornare a crescere nei prossimi giorni.

La macchina della sicurezza è pronta dunque a intensificare i controlli, con l’obiettivo di "intercettare" chi presenta profili ad alto rischio o abbia precedenti e come emerso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza al Viminale.

Piantedosi è stato ragguagliato dagli 007 e dalle forze di polizia sulla situazione attuale in Italia, poi il focus sulle misure di sicurezza. L'attenzione del governo è «altissima», dice lo stesso ministro, che non nasconde la preoccupazione per quanto avvenuto in Francia.

«Purtroppo questo tipo di minaccia - le sue parole - si presenta in maniera impalpabile, indefinita, fluida». «In Italia la situazione è differente, non ci sono rischi immediati - ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani -. Non prevediamo minacce imminenti ma nonostante questo abbiamo un'allerta per proteggere tutti i potenziali obiettivi».

Per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, la situazione internazionale è «quella sull'orlo di un precipizio». «Non ci sono più le condizioni di sicurezza», le sue parole affidate ad una nota.

Quanto alla Festa delle Forze Armate, che inizialmente sembrava a rischio con la parata militare a Cagliari alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrebbe invece essere confermata ma in tono minore. A saltare potrebbe essere solo l'iniziativa del Circo Massimo a Roma.

E mentre l’esercito israeliano annuncia una vasta offensiva via terra, mare e aria su Gaza a una settimana esatta dall’attacco di Hamas, ieri manifestazioni in tutta Italia a Sostegno della Palestina.

A Cagliari, in piazza Garibaldi, un corteo con circa 500 partecipanti con bandiere e maxi striscioni.

