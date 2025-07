Milano colpita da una bomba d’acqua, vittima una donna. Una 63enne, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall'ondata di maltempo che questo pomeriggio ha investito la zona dell'Alto Milanese.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 di oggi a Robecchetto, piccolo comune agricolo nel milanese, in località Cascina Induno, in una zona boschiva e difficile da raggiungere per i soccorsi. La caduta dell'albero ha coinvolto altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo. Secondo quanto accertato sinora i tre stavano rientrando da una passeggiata lungo l'Alzaia del Naviglio quando l'albero, probabilmente in conseguenza del temporale, si è abbattuto travolgendoli. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Legnano (Milano). Sono state inviate due ambulanze e due automediche e da Como si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Inutili i tentativi di salvare la 63enne.

Intanto per l’ondata di maltempo i vigili del fuoco hanno effettuato fino ad ora circa cinquanta interventi. Si tratta soprattutto di alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento.

Il fronte di grande instabilità è arrivato dal Nord Europa, un cambio che dopo il caldo record porta con sè la formazione delle «temibili supercelle: immensi sistemi temporaleschi alti fino a 10/12 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita, in termine tecnico, mesociclone che imprime una rotazione all'intero corpo nuvoloso». Lo spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma anche il deciso abbassamento delle temperature specie su alcune regioni ma anche possibili grandinate e forti raffiche di vento fino a 90-100 km/h, con la formazione di eventi chiamati in gergo downburst.

Un'Italia che sarà però divisa in due. In Sardegna, Sicilia e Centro Sud, spiega in una nota Gussoni, «l'anticiclone africano continuerà a fare la voce grossa; su questi settori - dice l'esperto - avremo ancora una prevalenza di sole con temperature diffusamente oltre i 34-35°C durante le ore più calde». E sottolinea che in questi giorni «sono toccate temperature da record con valori di circa 7-8 gradi al di sopra delle medie di riferimento. Ed ora rischiamo di pagare a caro prezzo questo eccesso di calore». L'aumento della temperatura atmosferica incrementa infatti la capacità dell'aria di trattenere vapore acqueo, «e un'atmosfera calda e umida può essere considerata come un 'carburante' ideale per innescare fenomeni temporaleschi particolarmente violenti», spiega Gussoni.

(Unioneonline)

