Stop ai cellulari in classe, sanzioni per chi trasgredisce: «Anche la sospensione»Novità nell’anno scolastico al via la prossima settimana: i ragazzi dovranno tenere i telefoni spenti negli zaini
Stop ai cellulari in classe, per chi trasgredisce sanzioni graduali che possono arrivare fino alla sospensione. È una delle novità dell’anno scolastico al via la prossima settimana.
«Le sanzioni devono rispettare il principio di gradualità, deve esserci corrispondenza tra la gravità della infrazione e la serietà della sanzione - spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi - possono esserci vari tipi di sanzione, anche un rimprovero scritto, una sorta di censura, si può andare dalla nota alla sospensione. Ma non sono esclusi altri provvedimenti, a seconda di ciò che decide l'Istituto».
Le sanzioni saranno necessarie non solo per normare il divieto ma anche perché molte scuole, non sapendo dove tenere i dispositivi, permetteranno ai ragazzi di lasciarli spenti nello zaino. «Nella stragrande maggioranza dei casi l'unica possibilità sarà far tenere i telefoni negli zainetti, non utilizzarli e quindi se qualcuno poi venisse visto col cellulare in mano incorrerebbe nella infrazione prevista dal regolamento adottato dal proprio istituto», precisa Giannelli.
(Unioneonline)