«A me preoccupano le poche nascite e la cultura dello spopolamento che viene da queste poche nascite di bambini».

Lo ha detto Papa Francesco, nel corso di un’udienza con i membri dell'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

«È vero, tutti possono avere un cagnolino, ma si vuole fare bambini. Ma l’Italia, come la Spagna, ha invece bisogno di bambini. Invece i bambini non si fanno ed è più comune avere un cagnolino», ha detto ancora il pontefice. Aggiungendo: «Dobbiamo prendere sul serio il problema delle nascite perché si gioca il futuro della patria. Fare figli è un dovere di sopravvivere per andare avanti».

«Questa non è una pubblicità di un'agenzia di nascite – ha concluso scherzando Bergoglio - ma voglio sottolineare questo: il dramma delle nascite. Questo va pensato molto sul serio».

