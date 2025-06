Lo spettro dello stupro agita, in queste ore, la Romagna e la Maremma dove due ragazze hanno denunciato di essere state violentate: la prima, una ragazzina minorenne, al termine di una festa all'aperto in una frazione tra i comuni di Savignano, Longiano, Roncofreddo e Borghi nel Cesenate e la seconda nelle acque antistanti uno stabilimento balneare di Marina di Grosseto.

Sulla collina cesenate, come riporta il "Corriere Romagna”, la giovane sarebbe stata raggiunta nel parcheggio da un ragazzo, di poco più grande di lei, con cui aveva scambiato alcune parole nel corso della serata, e poi abusata. Dopo avere raccontato tutto ai genitori e essere stata visitata in ospedale, la ragazza ha denunciato il fatto ai carabinieri i quali hanno avviato le indagini sull'accaduto. I fatti risalgono ad alcune sere fa, quando la giovane alla fine della festa cui era giunta insieme a degli amici - un evento molto noto tra i ragazzi cesenati e capace di attrarre pubblico da tutta la Romagna - ha lasciato la pista da ballo e si è imbattuta, nel parcheggio, nel ragazzo con cui aveva parlato in precedenza.

Qui il ragazzo - che poi si è dileguato - ha cercato di avere un approccio proseguendo nel suo intento anche di fronte al rifiuto della ragazzina. Raccontato tutto ai genitori - e medicata al Pronto Soccorso dove le visite avrebbero confermato gli abusi - ha formalizzato la denuncia ai Carabinieri. La giovane ha riferito di poter riconoscere l'aggressore e ha fornito anche una descrizione dettagliata del suo abbigliamento. Oltre alle parole della ragazza i militari hanno acquisito altre testimonianze delle persone che l'avevano vista parlare con il ragazzo mentre sarebbe remota l'ipotesi di poter recuperare immagini registrata da eventuali telecamere di sicurezza in funzione nella zona.

In Maremma, dove sta indagando la squadra Mobile della Polizia, la violenza sessuale, come riporta il quotidiano "La Nazione” sarebbe avvenuta nel pomeriggio, in acqua, a Marina di Grosseto. Presunta vittima una giovane arrivata in spiaggia insieme ad un ragazzo: i due, stando al giornale toscano, avrebbero preso un ombrellone e poi avrebbero consumato più alcolici. Quindi l'ingresso in acqua, col giovane che avrebbe trascinato la ragazza. Quest'ultima avrebbe iniziato a urlare richiamando l'attenzione del bagnino a cui avrebbe detto di essere stata violentata. La ragazza è stata poi portata in ambulanza all'ospedale mentre il giovane si è dileguato. Sul posto la Polizia che, fino a sera, avrebbe ascoltato diverse persone che si trovavano nello stabilimento balneare grossetano in modo da di ricostruire quanto accaduto.

