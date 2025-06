Voleva farsi una foto all’interno degli Uffizi ma ha perso l'equilibrio e, cadendo, ha danneggiato “Il Ferdinando de’ Medici” di Anton Domenico Gabbiani. Il visitatore - un italiano di circa 40 anni - ha finito per provocare uno squarcio nella tela del '700, sulla quale si è appoggiato con le braccia. Per lui scatterà una denuncia. È accaduto oggi, giorno in cui il ministro della Cultura Alessandro Giuli si trovava proprio agli Uffizi per celebrare la fine delle operazioni di smontaggio della gru che deturpava lo skyline cittadino.

Se il danno, si spiega dal museo, è lieve, ferma è la posizione del direttore degli Uffizi Simone Verde: dopo l'accaduto ha annunciato di voler porre «dei limiti molto precisi, impedendo i comportamenti non compatibili con il senso delle nostre istituzioni e del rispetto del patrimonio culturale». Secondo Verde «il problema di visitatori che vengono nei musei per fare meme o scattare selfie per i social è un dilagante». E del resto è di pochi giorni fa la denuncia - con tanto di video qui diffuso per denunciare l'accaduto e sensibilizzare gli spettatori - della direttrice di Palazzo Maffei a Verona, Vanessa Carlon: qui una coppia di visitatori, sempre per scattarsi una foto, ha praticamente distrutto la sedia Van Gogh dell'artista Nicola Bolla.

