Erano in posa per una fotografia quando la ringhiera del balcone su cui si trovavano ha ceduto, e il gruppo di ragazzi è precipitato dal parapetto. È successo a Roma, dove è stata sfiorata la tragedia nella tarda serata di ieri durante una festa privata in una sala per ricevimenti in via Cassia.

Durante la serata è crollata una parte del parapetto della terrazza e sei ragazzi – alcuni dei quali minorenni – sono caduti da un’altezza di circa cinque metri, finendo su un prato. Secondo quanto ricostruito, il gruppetto si era avvicinato per scattare una foto e, dopo essersi appoggiato alla ringhiera, la struttura ha ceduto improvvisamente. Tutti sono rimasti feriti: i più gravi hanno riportato prognosi di 30 giorni.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Trionfale, della stazione Tomba di Nerone, del Nucleo Radiomobile di Roma, il personale dello Spresal della Asl e dell’Ispettorato del Lavoro. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e trasportato i ragazzi in vari ospedali della capitale.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, che è stata successivamente delimitata dai carabinieri e sottoposta a sequestro. I rilievi tecnici sono stati affidati ai militari della Sezione rilievi del Nucleo investigativo di via In Selci. All’ospedale Sant’Andrea sono stati accompagnati due ragazzi di 17 e 18 anni, con prognosi rispettivamente di 30 e 20 giorni, e una ragazza di 17 anni con prognosi di 10 giorni. Al Gemelli sono stati trasferiti altri tre giovani: due diciassettenni con prognosi di 30 giorni, e una ragazza di 18 anni con lesioni più lievi (4 giorni). Per un altro ragazzo è in corso la valutazione clinica.

