Artem Tkachuk, Pino 'o pazzo nella fiction di successo Mare Fuori, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

L'attore, 25 anni, era stato accompagnato per motivi che non sono stati resi noti al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, in pieno centro a Napoli, e qui avrebbe provocato danni a un macchinario per la ventilazione polmonare e a una porta, spintonando il personale sanitario e di vigilanza. Poi avrebbe tentato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri di una pattuglia mobile di zona, nel frattempo giunti nel nosocomio.

Non è la prima volta che Tkachuk finisce nelle pagine di cronaca dei giornali: nell'aprile del 2019, quando aveva appena 18 anni, il giovane che aveva interpretato il ruolo di "Tyson" nel film "La Paranza dei Bambini", qualche mese prima vincitore dell'Orso d'argento Festival di Berlino, si azzuffò e venne accoltellato in via Calabritto, a Napoli, mentre era in compagnia di amici.

Tutto scaturì da un buffetto al quale Artem reagì. E il giovane che lo ha schiaffeggiato, spalleggiato dai suoi amici, diede il via a una lite che sfociò nell'accoltellamento. Artem Tkachuk fu trasportato all'ospedale Loreto Mare dove i sanitari lo giudicarono guaribile in venti giorni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata