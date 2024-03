Le vittime erano sedute ad un tavolo del locale, in due sono arrivati su una Lancia Ypsilon poco prima delle 19.30 e hanno iniziato a discutere con loro.

Dopo poche battute uno degli uomini scesi dall'auto ha estratto una pistola ed esploso una serie di colpi in rapida successione centrando tutte e quattro le persone del tavolino, tutte di nazionalità albanese. Una di loro è rimasta immobile a terra, le altre tre hanno cercato di ripararsi, mentre i due aggressori si sono dati alla fuga a piedi.

Questa è la ricostruzione parziale fatta per ora dalla Polizia impegnata nelle indagini sull'agguato compiuto questa sera a quattro cittadini albanesi che si trovavano al bar Shake in via Aldo Moro, nel pieno centro della parte bassa di Frosinone.

Il locale era pieno di clienti e sono stati loro a fornire gli elementi sui quali ora stanno lavorando i poliziotti del questore Domenico Condello. Inutili i tentativi di rianimazione del ferito più grave: è stato dichiarato morto dopo almeno venti minuti di massaggio cardiaco compiuto dai sanitari del 118 sul marciapiede all'ingresso del bar. La vittima è stata identificata e poco dopo le 20.30 in via Aldo Moro sono arrivati i parenti che ora la polizia ha accompagnato in questura per tentare di ricostruire il contesto nel quale il delitto è avvenuto.

Sequestrata la Lancia Ypsilon abbandonata in via Aldo Moro, la polizia sta verificando a chi appartenga e se sia stata noleggiata.

