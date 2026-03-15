Soprasso azzardato causa scontro tra 4 auto nella Bergamasca: due morti e otto feritiIn ospedale anche due bimbi, le vittime sono un 38enne e un 77enne
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Drammatico incidente a Caravagglio, nel Bergamasco.
Oggi, domenica 15 marzo, intorno all’ora di pranzo quattro veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro sulla provinciale Rivoltana, all’altezza di un ristorante.
Il bilancio al momento è di due morti e 8 feriti: le vittime sono un 38enne e un 77enne, tra i feriti anche due bimbi, ma nessuno sarebbe in condizioni gravi.
Sul posto i mezzi del 118, con due elicotteri e diverse ambulanze, i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco.
Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe un sorpasso azzardato, l’impatto è stato violentissimo.
(Unioneonline)