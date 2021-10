Cgil, Cisl, Uil e con loro il centrosinistra in piazza per dire “no ai fascismi e alla violenza”, “sì al lavoro e alla sicurezza” a una settimana dall’assalto alla sede della Cgil dei no green pass, guidati da alcuni importanti esponenti di Forza Nuova.

Tutti uniti contro un “assalto squadrista che è un attacco a tutto il mondo del lavoro e alla democrazia”. La piazza scelta è un luogo simbolo delle grandi manifestazioni, quella di San Giovanni.

La risposta è forte, tantissime le persone, decine di migliaia. E dalla piazza viene ribadita la richiesta di sciogliere le forze neofasciste: il 20 ottobre il Parlamento inizierà a discutere le mozioni proposte da Pd, Leu, M5s e Italia Viva per lo scioglimento di Forza Nuova.

"Non è una manifestazione di parte – afferma il segretario della Cgil Maurizio Landini rispondendo alla parole di Salvini -, è una manifestazione che difende la democrazia di tutti. L’attacco alla Cgil e al sindacato è un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese, e noi siamo qui per difendere la democrazia ed estenderla”.

Ancora, don Luigi Ciotti: “La violenza è negazione della democrazia. La violenza dei fascismi, dei razzismi e dei sovranismi nasce dal veleno di una società disgregata a da una democrazia pallida dove troppi diritti sono parole scritte sulla carta ma non si traducono in concreto”.

Decine le adesioni di associazioni, movimenti e partiti, da Pd a M5s e Leu, Azione, Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Europa verde, Italia Viva. Attesi in piazza, tra gli altri, il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del M5s, Giuseppe Conte. Non sarà in piazza il centrodestra: “Manifestazione di parte”, per Salvini, mentre la Meloni respinge “il tentativo di scaricare le responsabilità all’unica opposizione”. Forza Italia aveva detto che avrebbe partecipato se fosse stata sposta la data.

"Non ci vogliamo intromettere nelle elezioni”, precisa Landini (domani ci sono i ballottaggi a Roma e Torino), “ma dopo l’attacco di sabato scorso ci voleva una risposta immediata”.

"Si proceda velocemente allo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e neonaziste. L'arco parlamentare e costituzionale sia unito e deciso. E' un passo doverso", dice dal palco il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

"In questa piazza c'è la nuova Resistenza. La Resistenza che è quella che ha combattuto il fascismo. Vogliamo riaffermare i valori della democrazia, della partecipazione e rifiuto della violenza", le parole del segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata