Migliaia di persone in piazza a Roma contro la guerra e contro la riforma della Giustizia.

A piazza dell'Esquilino alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni e poi bruciato due cartelloni raffiguranti la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro Nordio. La prima immagine raffigurava la premier mentre teneva al guinzaglio e con la museruola il ministro della Giustizia. Sopra la scritta: “No al vostro referendum”.

La seconda fotografia rappresentava invece la stretta di mano tra Meloni e il premier israeliano Netanyahu con la scritta: “No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati”.

Cortei contro l’attacco di Usa e Israele all’Iran anche in altre città italiane, come Milano, Torino e Bologna.

(Unioneonline)

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