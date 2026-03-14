Corteo a Roma contro la guerra e contro il Governo: bruciate foto con Meloni e NordioDistrutta con i fumogeni anche un'immagine della premier con Netanyahu. Migliaia in piazza anche a Milano, Torino e Bologna
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Migliaia di persone in piazza a Roma contro la guerra e contro la riforma della Giustizia.
A piazza dell'Esquilino alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni e poi bruciato due cartelloni raffiguranti la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro Nordio. La prima immagine raffigurava la premier mentre teneva al guinzaglio e con la museruola il ministro della Giustizia. Sopra la scritta: “No al vostro referendum”.
La seconda fotografia rappresentava invece la stretta di mano tra Meloni e il premier israeliano Netanyahu con la scritta: “No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati”.
Cortei contro l’attacco di Usa e Israele all’Iran anche in altre città italiane, come Milano, Torino e Bologna.
(Unioneonline)