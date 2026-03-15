Migranti, drammatico naufragio davanti a Lampedusa: disperso un bambinoLa motovedetta della capitaneria ha recuperato 64 persone tra cui la madre del piccolo, ricerche in corso
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Una barca con migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa e un bambino, originario della Sierra Leone, è disperso.
I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono riusciti a salvare 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori. Nonostante le ricerche nell'area dove il natante di 9 metri è colato a picco, del bimbo non è stata trovata traccia.
La madre del disperso è stata sbarcata, con gli altri 63 compagni di viaggio, durante la notte, sulla maggiore delle Pelagie. Le ricerche sono ancora in corso con la motovedetta Cp 271 e con il velivolo Manta della guardia costiera.
(Unioneonline)