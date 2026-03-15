Una bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta ieri mattina all'ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. La piccola era stata accompagnata venerdì sera alle 21,30 all'ambulatorio urgenze pediatriche per febbre comparsa intorno alle 18, senza altri sintomi.

Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali, il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna, il personale medico aveva riscontrato parametri vitali nella norma e funzionalità cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica regolari. Gli esami del sangue non avevano evidenziato infezioni. La febbre era scesa rapidamente dopo la somministrazione di paracetamolo. La bambina era stata trattenuta in osservazione per alcune ore e dimessa alle 00,43 in buone condizioni cliniche generali.

Nelle prime ore di ieri mattina le condizioni sono improvvisamente peggiorate. I genitori hanno allertato il medico dell'emergenza territoriale e la bambina è arrivata al pronto soccorso alle 6,35. Medico rianimatore, pediatra e medico del pronto soccorso hanno iniziato le manovre di rianimazione proseguite per oltre un'ora, ma non è stato possibile salvarla.

Saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari necessari per chiarire le cause del decesso. Non è escluso che la Procura di Rimini possa disporre l'autopsia.

(Unioneonline)

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