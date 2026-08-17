Un uomo di 43 anni, Dino Keber, di Dolo (Venezia), è stato trovato morto suicida nella sua casa, dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna, Tania Terrin, 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara (Venezia).

La scoperta dei due cadaveri - scrive il sito de La Nuova Venezia - è avvenuto nella tarda serata di ieri. Lo confermano oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riserbo sulla dinamica.

Il femminicidio dovrebbe risalire a Ferragosto. La donna sarebbe stata soffocata, nella sua abitazione a Camponogara. Keber sarebbe rientrato a Dolo, dove viveva, e si è tolto la vita. I carabinieri di Camponogara e i colleghi del reparto investigativo stanno ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto.

Terrin a quanto si apprende aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal Questore di Venezia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata