A Siena continua a piovere, nuovo rinvio per il PalioNon si correrà neanche oggi a causa del maltempo
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Secondo rinvio consecutivo per il Palio di Siena. Non si correrà neanche oggi la carriera in onore della Madonna dell’Assunta che si sarebbe dovuta tenere, come da tradizione, il 16 agosto.
Ieri però, a causa di un acquazzone che si era abbattuto sulla città nel pomeriggio, era arrivato lo stop.
Ventiquattro ore non sono bastate per far asciugare il tufo in Piazza del Campo: stamattina la pioggia ha continuato a scendere copiosa. Da qui la decisione di esporre la bandiera verde dalle trifore di Palazzo Pubblico.
(Unioneonline/A.D.)