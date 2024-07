Giù dal tetto del condominio con il figlio di 6 anni. A compiere il gesto estremo una 40enne italiana, che si è buttata dal quinto piano di un condominio in via della Piante, zona Celle, a Rimini.

Dalle prime informazioni soffriva di depressione. Sul posto è intervenuto il 118, ma per i due non c'era nulla da fare. La donna, come le altre mattine, era andata ad accompagnare il figlio dai suoi genitori, che vivono nel palazzo, per poi andare al lavoro. Il piccolo sarebbe stato poi accompagnato in un centro estivo dai nonni.

La quarantenne ha invece raggiunto il tetto della palazzina di cinque piani, da cui si accede da una scala. Poi il salto nel vuoto. Lascia il compagno e padre del bambino.

