A dare l'allarme ai carabinieri è stato un autista di 60 anni di Ceccano (Frosinone). È stato lui stesso, al volante di un furgone della ditta per la quale effettua trasporti, ha investito e ucciso un pedone – un ragazzo di 20 anni di nazionalità albanese - che stava percorrendo la via Appia in prossimità del cavalcavia di accesso al centro abitato di Terracina (Latina).

È accaduto intorno alle 5.30 di sabato mattina. In quel momento era in corso un forte temporale che riduceva la visibilità: ai carabinieri l'autista ha raccontato di avere sentito un urto ma, sulle prime, di non aver dato al rumore particolare importanza. Quindi l’uomo si è allontanato, ma poi, preso dal dubbio, è tornato indietro e ha trovato il corpo del ragazzo nella vegetazione oltre lo spartitraffico.

A quel punto ha chiamato il 112 e ha raggiunto la caserma, mettendosi a disposizione dei militari. Mentre procedono gli accertamenti, l’uomo è stato identificato e denunciato per omicidio stradale.

