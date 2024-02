Sentiva delle presenze demoniache in casa, così – in preda alle allucinazioni – ha ucciso moglie e due dei suoi tre figli. È successo ad Altavilla Milicia (Palermo). Quella del 54enne Giovanni Barreca per la religione era diventata un’ossessione, tale da spingerlo a compiere la strage. Sui suoi profili social si perde il conto dei post contro la società e la Chiesa ufficiale. Non è ancora chiaro se la coniuge Antonella Salamone e i due figlioletti, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 3, siano morti tutti lo stesso giorno e le indagini proseguono per ricostuire la vicenda, che assume toni sempre più oscuri e insidiosi.

Forse ad aiutare l’uomo ci sarebbe stata anche una coppia di conoscenti. Ma le piste si moltiplicano e, sulla scia delle indagini, spunta anche quella di una ipotetica setta. Al massacro è sopravvissuta la figlia 17enne della coppia, che è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto, per poi essere soccorsa dal 118. I tre delitti potrebbero essere avvenuti in momenti differenti: nella notte scorsa o addirittura nei giorni precedenti. Il corpo della donna non è stato ancora trovato. Un primo falso allarme era arrivato con il ritrovamento di alcune ossa nel giardino, solo dopo classificate di animale. Una circostanza che porta a valutare la pista anche di riti satanici ed esoterici.

Secondo quanto spiegano gli investitori il triplice omicidio sarebbe stato particolarmente cruento, con uno dei figli legato e strangolato con delle catene. Dalle testimonianze dell’adolescente sopravvissuta è emerso poi che l’uomo si sarebbe svegliato nel cuore della notte in preda alle allucinazioni, dicendo di sentire nella casa presenze demoniache. Dopo aver ucciso la famiglia ha chiamato i carabinieri, avvisando che si sarebbe fatto trovare a Casteldaccia, un paese lì vicino, dove è stato arrestato.

Secondo i parenti i due coniugi negli ultimi tempi avrebbero avuto dei problemi economici e qualche incomprensione ma nulla che potesse far pensare a un epilogo così drammatico. Lui frequentava la comunità evangelista e faceva il muratore, lei era una badante. Eppure i soldi pare che non bastassero mai.

