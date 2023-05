Incidente a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara.

Un bus pieno di studenti è uscito fuori strada sulla provinciale 37: a bordo c'era una ventina di passeggeri. Quasi tutti ragazzi delle superiori che da Pontremoli stavano rientrando a casa dopo la scuola.

Due di loro sono stati soccorsi in codice rosso: uno è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Cisanello a Pisa per trauma cranico; l'altro, in codice rosso solo per dinamica, è stato trasferito all'ospedale di Pontremoli. Grave anche l'autista.

Il pullman, secondo le prime ricostruzioni, è finito fuori strada all’altezza di un tornante scivolando lungo una scarpata e fermandosi a circa 400 metri più sotto rispetto alla strada: gli alberi avrebbero contribuito a rallentarne la discesa. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che l'autista possa essere stato accecato dal sole.

Sul posto, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, sono intervenuti due elicotteri dei pompieri e l'elisoccorso.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata