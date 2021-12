Grande paura nel Reggiano per un'aggressione subita da un minorenne nella sua abitazione.

È accaduto lunedì pomeriggio: almeno due persone, incappucciate, sono entrate in una villetta di Reggio Emilia, hanno colpito a sprangate un 17enne e infine lo hanno rapinato del Rolex che il ragazzo aveva al polso per poi fuggire. Lo riporta la stampa locale.

Le indagini sono in corso da parte della squadra mobile della Questura, coordinata dalla pm Laura Galli della Procura Reggiana, che ha aperto un'inchiesta a riguardo. Ferito, il ragazzo ha riportato contusioni non gravi.

Secondo quanto trapela, il 17enne è tornato a casa intorno alle 18 ed era solo. I malviventi - almeno due, con il volto coperto da un passamontagna - ne hanno approfittato e sono entrati nascondendosi al primo piano. Quando il giovane è salito in camera, lo hanno aggredito alle spalle.

"Uno di loro aveva in mano una spranga - ha raccontato il 17enne alla stampa locale - Mi ha picchiato in testa. Continuavano a chiedermi dove fosse la cassaforte. Poi mi hanno chiuso in un locale. Ho reagito, poi loro sono scappati portandomi via un orologio".

Il giovane ha infine chiamato la madre e i soccorsi.

È stato medicato e portato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti, ma è già tornato a casa con una fasciatura alla testa riportando contusioni non gravi.

(Unioneonline/v.l.)

