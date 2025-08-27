Dopo il caso “Mia moglie”, scoperto un altro forum sessista sul web, dove sono finite, oltre a quelle di ragazze comuni, anche foto di inconsapevoli attrici, influencer e donne impegnate in politica.

Le loro immagini sono state rubate dai social e messe sul web, accompagnate da commenti spesso osceni. Il forum in questione è Phica.eu e a trovarvi proprie immagini sono state, tra le altre, l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, la capogruppo Dem al consiglio comunale di Latina e vicesegretaria del Pd Lazio Valeria Campagna e l'ex sottosegretaria dem al Mise e candidata alle elezioni regionali nelle Marche Alessia Morani.

Ma sarebbero state postate anche foto della premier Giorgia Meloni e della segretaria Pd Elly Schlein, come le altre accompagnate da commenti sessisti e offensivi.

Alessandra Moretti ha sporto denuncia dopo aver scoperto che il sito «da anni rubava foto e spezzoni delle trasmissioni tv a cui ho partecipato per poi modificarle e darle in pasto a migliaia di utenti. Ne è seguito un lungo elenco di commenti osceni che lede non solo la mia sfera emotiva ma anche l'incolumità di tante donne esposte a questa schifosa nuova modalità delle foto postate senza consenso». «Quello che mi interessa di più – spiega l’esponente Pd – è che tutte reagiscano e denuncino questi gruppi di piccoli uomini che continuano ad agire impuniti nonostante le tante denunce. Vanno chiusi e vietati questo genere di siti che istigano allo stupro ed alla violenza».

A stretto giro arriva anche la segnalazione di Valeria Campagna: «Ho scoperto che alcune mie foto sono state pubblicate senza il mio consenso. Non solo immagini in costume, ma momenti della mia vita pubblica e privata. Sotto, commenti sessisti, volgari, violenti. Alcuni addirittura parlano di me dal vivo. Oggi sono schifata arrabbiata, delusa. Ma non posso tacere», ha scritto su Facebook. Indignata anche Alessia Morani: «Denuncerò nelle prossime ore il sito del forum che ha preso senza il mio consenso immagini dai miei social network. I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata