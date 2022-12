Oltre 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Torino a un bookmaker maltese che dal 2016 opera in Italia nel settore della raccolta delle scommesse evadendo completamente le imposte.

L’operazione “Hidden Bet” è partita nel giugno 2021 e ha consentito di individuare un centro scommesse specializzato in eventi sportivi, ippici e virtual games che avrebbe agito occultamente attraverso numerosi bet point, situati in tutto il territorio nazionale, i quali si occupavano, come mono mandatari, della raccolta “fisica” delle giocate, mettendo a disposizione i propri portali web, assumendosi, in parte, il rischio d’impresa a fronte del riconoscimento di una percentuale sulle prestazioni.

Attraverso l’esame della documentazione, le Fiamme gialle hanno esaminato le migliaia di transazioni relative alle giocate acquisite dalla Sogei S.p.A., pari a oltre 60.000.000 di euro, quantificando proventi che il bookmaker avrebbe percepito pari a oltre 8.000.000 di euro, generando un’imposta evasa che supera i 2.000.000 di euro.

