Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi (Lucca), in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale che costeggia il mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un suv, con targa svizzera, che avrebbe fatto una inversione a U.

L'incidente non lontano dalla discoteca Twiga. Gli occupanti del suv, sembra tre persone, sono fuggiti a piedi.

Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri per i rilievi.

(Unioneonline)

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