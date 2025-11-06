torino
06 novembre 2025 alle 09:32
Scontro auto-scuolabus: morto il conducente, feriti 20 ragazziL'incidente è avvenuto ad Arignano, nessuno studente è grave
Un bus scolastico e un'auto si sono scontrati stamattina nel Torinese, ad Arignano. L'automobilista è morto e venti studenti dei cinquanta sul pullman sono rimasti feriti, nessuno in modo grave: si tratta di contusioni.
Sul posto il 118 di Azienda Zero con una serie di ambulanze e ci sono anche i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto in via borgo Cremera angolo via Borgonuovo. Sul posto è arrivato anche l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso.
