Lucca, famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti padre, madre e due figliIl dramma in un’abitazione, intossicati anche i tre carabinieri intervenuti per prestare soccorso
Tragedia in un'abitazione di Rughi, vicino a Porcari (Lucca), nella serata di ieri, dove una famiglia è stata sterminata a causa del monossido di carbonio.
Quattro le vittime, con una quinta persona portata, ancora in vita, in codice d'urgenza rosso all'ospedale Cisanello di Pisa, e sempre secondo la Asl si dovrebbe salvare.
Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa per dare soccorso si sarebbero leggermente intossicati.
Secondo quanto si apprende le vittime sono il padre di 48 anni, la madre di 43 e due figli, un ragazzo di 22 anni e una ragazzina di 15 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco.
(Unioneonline/v.l.)