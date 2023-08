Scontro in mare al largo della Sardegna nella tarda serata di ieri.

La collisione, secondo le prime informazioni, ha coinvolto il traghetto Sharden della Tirrenia e un peschereccio di Golfo Aranci.

In seguito all’incidente la barca è affondata: il comandante è stato messo in salvo mentre un marittimo, di origine straniera, risulta disperso, sono in corso le ricerche.

La nave, che era partita da Olbia, è arrivata in porto a Livorno stamattina.

La segnalazione alla Guardia costiera di Olbia è arrivata poco dopo le 23: una passeggera dello Sharden riferiva di aver assistito, con altre persone, allo scontro. Sul posto sono arrivati i mezzi della Guardia Costiera e un rimorchiatore. La motovedetta ha avvistato un fuoco di segnalazione e ha confermato la presenza di una barca a vela che aveva recuperato in mare il comandante del peschereccio. L’uomo ha raccontato che la sua imbarcazione era affondata in seguito all’urto e che il marinaio, con lui a bordo, era disperso. Sembra che al momento dell’incidente si trovasse a prua per preparare un caffè, l’ipotesi – al momento non confermata – è che sia stato trascinato a fondo col peschereccio.

Subito sono scattate le ricerche, ancora in corso, con tre mezzi navali della Guardia costiera, un rimorchiatore, una barca da pesca e un elicottero dell’Aeronautica militare.

