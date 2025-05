Potrebbe essere una corsa a tre o addirittura a quattro quella per la poltrona più importante del Comune di Luras. Negli ultimi giorni sono stati chiusi gli accordi per le civiche che dovrebbero essere presentate domani, ultimo termine per il deposito di simbolo e liste a un mese dalle elezioni comunali. Come era stato annunciato, si ripresenta il sindaco uscente, Mauro Azzena.

L’ex primo cittadino aveva concluso anticipatamente il suo mandato a causa delle dimissioni di diversi assessori e consiglieri, ora sembra intenzionato a chiedere di nuovo la fiducia al paese. Un’altra civica è al varo ed è guidata dalla ex assessora Maria Giuseppina Tamponi e dal vice sindaco uscente, Gianni Cabras. Si tratta del gruppo che di fatto ha costituito l’ossatura della giunta Azzena e che negli ultimi mesi ha rotto politicamente con il sindaco. Maria Giuseppina Tamponi è la figura di spicco del gruppo e ha legami consolidati con le forze politiche del centrodestra.

Ma si parla con insistenza anche di una terza lista che mette insieme imprenditori, professionisti e dirigenti pubblici di Luras, un gruppo che in queste ore sta definendo gli ultimi dettagli. Il terzo candidato sindaco ancora manca all’appello, gira il nome del direttore dell’Area marina protetta di Tavolara Capo Coda Cavallo, il manager pubblico Leonardo Lutzoni. E domani si vedrà se un quarto gruppo è riuscito ad esprimere candidati consiglieri e sindaco.

