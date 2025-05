Pioggia di risorse per strade e marciapiedi, opere pubbliche - fra cui il nuovo archivio comunale a Sa Serrixedda e il restyling del parco Matteotti - nuovi giochi nei parchi, ulteriori loculi in cimitero, contributi per cultura e servizi sociali. Via libera della Giunta alla ripartizione del tesoretto di 20 milioni circa disponibile nel bilancio comunale.

«Abbiamo diversi milioni da spendere e lo faremo come sempre ragionando sulle priorità e sugli strumenti che permettono una crescita della città anche in chiave futura - il commento del sindaco Graziano Milia -. Scelte orientate ovviamente su opere importanti ma subito realizzabili. Con 2 milioni si potrà intervenire per un adeguamento del capannone di Sa Serrixedda, che diventerà archivio comunale, 500mila euro saranno destinati alla conclusione del teatro comunale in vista di un’ormai imminente apertura, 1.5 milioni al rifacimento del piano terra e del primo piano del palazzo municipale, per garantire alla cittadinanza un’accoglienza decorosa, altri 760mila permetteranno di programmare la costruzione di nuovi loculi in cimitero. E diversi milioni anche quest’anno saranno destinati a strade e marciapiedi, distribuiti tra città compatta e litorale, per favorire la sicurezza stradale e ottimizzare i flussi di traffico».

Un milione circa per i Servizi sociali. «Ripartiti tra housing, inclusione sociale e cofinanziamento per nuovi centri di aggregazione, quali la struttura che andremo ad aprire a Flumini ma anche il parco Matteotti, che, adiacente allo Spazio Michelangelo Pira appena rigenerato, diventerà il giardino all’aperto dello stesso centro gestito dalle associazioni. E a proposito di parchi, con ulteriori 350mila euro sostituiremo tutti i giochi per bambini obsoleti: il progetto è già avviato e potrà essere completato nel giro di pochi mesi».

Ulteriori risorse saranno poi destinate allo sport, all’ambiente - con la manutenzione straordinaria del Verde nel litorale e la nascita di un parco letterario - alla cultura.

Infine 2 milioni saranno messi ‘in cassaforte’, conservati per eventuali emergenze. «È il risultato di un’amministrazione basata su strategia, idee chiare, uffici che lavorano e producono», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna. «Non solo alcuni, ma tutti, e per questo li ringraziamo. Anche perché non ci si deve dimenticare del problema del personale, della copertura del turnover di anno in anno sempre più complesso. Ma anche su questo fronte continuiamo a cercare e trovare risposte adeguate».

