Una suora arrestata, la madre superiora ed altre due sottoposte al divieto di dimora in Campania: è questo il bilancio di un'indagine dei Carabinieri e della sezione "Fasce deboli" della Procura di Napoli sfociata in un'ordinanza a cui hanno dato esecuzione ieri sera i militari dell'arma della compagnia di Ischia.

Teatro della vicenda: l'Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza, a Casamicciola Terme, che ospita minori in attesa di affidamento, adozione, ospiti minori esterni alla struttura o in affido a seguito di provvedimenti giudiziari.

A luglio di quest'anno i carabinieri di Ischia hanno ricevuto una segnalazione accompagnata da un filmato – girato da una ragazza minorenne ospite della struttura – in cui si vede la suora che schiaffeggia e tira più volte con forza i capelli a un bambino di 4 anni, disperato, alla presenza di altri bambini che la invitano a fermarsi. Come si vede nelle immagini, la suora schiaffeggia anche il fratello di 8 anni intervenuto per difenderlo, procurandogli una fuoriuscita di sangue dal naso.

Le indagini dei militari sono andate avanti per quattro mesi e grazie alle testimonianze dei bambini sono riusciti a identificare quali autrici dei reati la madre superiora e le tre consorelle in servizio. Dalle testimonianze raccolte sono emersi ulteriori episodi di violenza nei confronti dei minori: tirate di capelli, schiaffi alla nuca, calci, ciabattate sulle mani. Le suore imponevano poi il silenzio sulle violenze, privando i bambini dei telefoni cellulari per impedire riprese foto e video.

Con questi elementi è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Marie Georgette Rahasimalala, 55enne nata in Madagascar, che si occupava del servizio mensa. I divieti di dimora riguardano invece la madre superiora Angela De Bonis, 81enne, Noeline Razanadraozy, 51enne, anche lei del Madagascar e anche lei addetta alla mensa, e Alice Albaracin, quasi 48enne, nata nelle Filippine, consorella addetta al servizio doposcuola.

